Обстрілюють жителів для розваг: місцеві про активізацію бойовиків

Терористи продовжують стріляти по мирному населенню. Зокрема, на Приморському напрямку під вогнем опинився населений пункт Чермалик.

Як кажуть місцеві жителі, бойовики та російські окупанти випускають автоматні та кулеметні черги по селищу – просто для розваги. Напередодні, від влучання трасуючих куль, повністю вигорів контейнер, який використовували, як магазинчик для продажу одягу.

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Людей врятувало лише те, що обстріл був зранку, і біля магазину нікого не було.

Звикнути до такого життя неможливо. Як неможливо зрозуміти, навіщо окупанти продовжують обстрілювати будинки. Адже жодних військових підрозділів тут немає.

Нагадаємо, ворог не припиняє атакувати наші позиції. За добу зафіксовано 23 обстріли. Серед українських вояків є поранені. Російські найманці активно застосовують важкі міномети.

Опубліковано Жовтень, 15 в 20:18



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