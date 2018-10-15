Факти / Відео / Україна / Обстрілюють жителів для розваг: місцеві про активізацію бойовиків/

Обстрілюють жителів для розваг: місцеві про активізацію бойовиків

Терористи продовжують стріляти по мирному населенню. Зокрема, на Приморському напрямку під вогнем опинився населений пункт Чермалик.

Як кажуть місцеві жителі, бойовики та російські окупанти випускають автоматні та кулеметні черги по селищу – просто для розваги. Напередодні, від влучання трасуючих куль, повністю вигорів контейнер, який використовували, як магазинчик для продажу одягу.

Дивіться: Стосунки за військовим статутом – історія кохання командира і волонтерки на передовій

Людей врятувало лише те, що обстріл був зранку, і біля магазину нікого не було.

Звикнути до такого життя неможливо. Як неможливо зрозуміти, навіщо окупанти продовжують обстрілювати будинки. Адже жодних військових підрозділів тут немає.

Нагадаємо, ворог не припиняє атакувати наші позиції. За добу зафіксовано 23 обстріли. Серед українських вояків є поранені. Російські найманці активно застосовують важкі міномети.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стосунки за військовим статутом – історія кохання командира і волонтерки на передовій
Загострення на Донбасі: бойовики направили зброю на мирних жителів
Риють окопи, укріплюють бліндажі – ситуація на Донбасі зараз
Ротація бойовиків: ворог закидає бійців ООС гранатами
Зарплатня 3 тис. грн та постійний страх – реалії життя людей у “ЛДНР”
Невидимі бійці фронту: хто такі розвідники та що роблять на передовій
Околиці Горлівки у вогні: як бойовики “випалюють” бійців ООС
У ворога паніка: бойовики бояться наступу бійців ООС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка