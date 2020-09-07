Глаза и уши украинской армии: разведчики поделились секретами работы

7 сентября украинские разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Признаются, добыть информацию противника, рассекретить позиции, узнать о намерениях с вражеского стороны и самому остаться незамеченным – дело рискованное.

Многие из них в этот день получили государственные награды за свои достижения на передовой и в тылу. Разведчики – это глаза и уши командиров. Разведчики – это элита украинской армии, что работает на опережение.

Это мужественная профессия и за время войны это было подтверждено неоднократно во время выполнения заданий на переднем крае за линией фронта, в результате которых около 200 разведчиков погибли.

Случайных людей среди разведки нет. Каждый боец ​​четко и ответственно несет службу. Они редко показывают свои лица и рассказывают имена, часто получают ранения и только начинают развивать разведку Украины на все более высокий уровень.

Ситуация в Донбассе

После длительной тишины и без потерь на Донбассе, в больнице скончался украинский военный, который 6 сентября подорвался на автомобильной разливной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области.