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Факти / Відео / Україна

Очі та вуха української армії: розвідники поділились секретами роботи

7 вересня українські розвідники відзначають своє професійне свято. Зізнаються, добути інформацію противника, розсекретити позиції, дізнатися про наміри з ворожого боку та самому залишитися непоміченим – справа ризикована.

Багато з них у цей день отримали державні нагороди за свої здобутки на передовій та в тилу. Розвідники – це очі та вуха командирів. Розвідники – це еліта української армії, що працює на випередження.

Це мужня професія і за часи війни це було підтверджено неодноразово під час виконання завдань на передньому краї за лінією фронту, внаслідок яких близько 200 розвідників загинули.

Випадкових людей серед розвідки немає. Кожен боєць чітко та відповідально несе службу. Вони рідко показують свої обличчя та розказують імена, часто отримують поранення та лише починають розвивати розвідку України на все вищий рівень.

Ситуація на Донбасі

Після довготривалої тиші та без втрат на Донбасі, в лікарні помер український військовий, який 6 вересня підірвався на автомобільній розливній станції АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське Донецькій області.

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