Один из выходов — кооперация: как селам удержать людей на месте

Из-за невозможности зарабатывать, ежегодно украинские села теряют сотни тысяч своих жителей. Одним из вариантов, как исправить ситуацию, называют кооперацию.

Немало сел в Украине уже пошли по этому пути, но пример Великой Косницы в Винницкой области может стать достойным образцом для остальных украинских сел.

В течение 70 лет здесь массово выращивали томаты и продавали по всей области, но со временем частные усадьбы не смогли конкурировать с перекупщиками, поэтому помидорный бизнес стал убыточным. Чтобы исправить ситуацию, Андрей Федик предложил программу Из города в село и первым шагом ввел овощной кооператив.

За год он объединил восемь домохозяйств. А чтобы самостоятельно реализовывать свою продукцию, в Виннице открыли первый оптово-розничный магазин.

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Наценка в магазине минимальная, только чтобы содержать персонал и платить за аренду.

Теперь у членов кооператива еще более амбициозные планы. В частности, они хотят построить новые теплицы, внедрить передовые технологии, увеличить сеть магазинов, а еще создать туристический кооператив.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин должен подготовить концепцию развития сел и небольших городов. Поскольку, по его мнению, украинские села требуют системного подхода и развития.

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