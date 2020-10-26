Один із виходів – кооперація: як селам втримати людей на місці

Через неможливість заробляти, щороку українські села втрачають сотні тисяч своїх мешканців. Одним із варіантів, як виправити ситуацію, називають кооперацію.

Чимало сіл в Україні вже пішли цим шляхом, але приклад Великої Кісниці у Вінницькій області може стати гідним зразком для решти українських сіл.

Протягом 70 років тут масово вирощували томати і продавали по всій області, але з часом приватні садиби не змогли конкурувати з перекупниками, тому помідорний бізнес почав занепадати. Аби виправити ситуацію, Андрій Федик запропонував програму З міста в село і першим кроком запровадив овочевий кооператив.

За рік він об’єднав вісім домогосподарств. А щоб самостійно реалізовувати власну продукцію, у Вінниці відкрили перший гуртово-роздрібний магазин.

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Націнка в магазині мінімальна, лише щоб утримувати персонал та платити за оренду.

Тепер у членів кооперативу ще більш амбітні плани. Зокрема, вони хочуть побудувати нові теплиці, впровадити передові технології, збільшити мережу магазинів, аще створити туристичний кооператив.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін повинен підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст. Оскільки, на його думку, українські села потребують системного підходу та розвитку.