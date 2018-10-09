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Один взрыв на 5 минут: в Ичне местные разбирают снаряды на металлолом

Вблизи военных складов с заходом солнца в городе Ичня слышно новые взрывы.

Достаточно мощный раздался около половины шестого вечера. Кажется, чем темнее, тем больше становится огненная заря. Слышны взрывы в среднем один на полминуты. Это несмотря на то, что в Генеральном штабе уверяют, пожар удалось локализовать, и в ближайшее время удастся перейти к его тушению. Сейчас задымлена только треть арсенала, это позволяет лучше использовать беспилотники за наблюдением огня.

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Сейчас военная прокуратура рассматривает различные версии пожара и взрывов на территории 6 арсенала, небрежность диверсия и теракт. Хотя некоторые местные сообщали, что предубеждения возможной диверсии на арсенале готовились еще год назад, не верят и в халатность, а вот о списании боеприпасов при взрывах мыслей больше. Еще интересный факт: местные увидели, что некоторые боеприпасы, которые разлетались днем, исчезают до их разминирования сапером. Предполагают, что их сдают на металлолом.

Среди военных на складах и местных в селах удалось обойтись без потерь и ранений. Некоторым в Ичне даже удалось дозвониться на склад и узнать, что происходит непосредственно в эпицентре взрывов.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Порошенко созвал срочное совещание из-за взрывов в Ичне

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