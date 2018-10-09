Один вибух на 5 хвилин: в Ічні місцеві розбирають снаряди на металобрухт

Поблизу військових складів із заходом сонця в місті Ічня чути нові вибухи.

Досить потужний пролунав десь пів на шосту вечора. Здається, чим темніше, тим більшою стає вогняна заграва. Чути вибухи в середньому один на півхвилини. Це попри те, що в Генеральному штабі запевняють, пожежу вдалося локалізувати, і найближчим часом вдасться перейти до її гасіння. Зараз задимлена лише третина арсеналу, це дозволяє краще використовувати безпілотники за спостереженням вогню.

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Зараз військова прокуратура розглядає різні версії пожежі та вибухів на території 6 арсеналу, недбалість диверсія і теракт. Хоча деякі місцеві повідомляли, що упередження можливої диверсії на арсеналі готувались ще рік тому, не вірять і про недбалість, а от про списання боєприпасів під час вибухів думок більше. Ще цікавий факт: місцеві побачили, що деякі боєприпаси, які розлітались вдень, зникають до їхнього розмінування сапера. Припускають, що їх здать на металобрухт.

Серед військових на складах та місцевих у селах вдалося обійтися без втрат і поранень. Деяким в Ічні навіть вдалося додзвонитися на склад і дізнатися, що відбувається безпосередньо в епіцентрі вибухів.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Порошенко скликав термінову нараду через вибухи в Ічні

Опубліковано Жовтень, 09 в 22:22



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