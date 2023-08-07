Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
В случае применения ядерного оружия Россией изменений в сигнале тревоги не будет – Игнат
Артур Свинаренко

Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.

Первые такие ПТРК Украина начала получать еще несколько лет назад, однако именно сейчас, благодаря своей точности и эффективности, этот комплекс показал себя во всей красе.

Javelin – первый серийный ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом “выстрелил-забыл”. Именно это придает ему такую популярность на фронте. Независимо от времени и погоды – он демилитаризирует врагов. И, как говорят его операторы, достаточно успешно.

Еще в далеком 2018 году Украина получила первые комплексы. С тех пор тысячи бойцов прошли обучение. Некоторые из них работают на этой установке прямо сейчас на передовой. Другие – обучают новобранцев работе с 23-килограммовым ПТРК.

В ходе учебы бойцы отрабатывают стрельбу из открытой местности, но современная война заставляет приспосабливаться. Сейчас джавелинщики достаточно тщательно выбирают позиции. И для этого есть определенные причины, связанные с маскировкой.

Операторы Javelin работают в паре с аэроразведкой, так им гораздо легче выявлять российскую технику. А это, в свою очередь, помогает бойцам заранее правильно выбрать ракету для стрельбы, которых есть три типа: на 2,5, 3,5 и 4,5 км.

Javelin, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие
Запуск ракети Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Больше видео
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь