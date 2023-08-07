Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.

Первые такие ПТРК Украина начала получать еще несколько лет назад, однако именно сейчас, благодаря своей точности и эффективности, этот комплекс показал себя во всей красе.

Javelin – первый серийный ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом “выстрелил-забыл”. Именно это придает ему такую популярность на фронте. Независимо от времени и погоды – он демилитаризирует врагов. И, как говорят его операторы, достаточно успешно.

Еще в далеком 2018 году Украина получила первые комплексы. С тех пор тысячи бойцов прошли обучение. Некоторые из них работают на этой установке прямо сейчас на передовой. Другие – обучают новобранцев работе с 23-килограммовым ПТРК.

В ходе учебы бойцы отрабатывают стрельбу из открытой местности, но современная война заставляет приспосабливаться. Сейчас джавелинщики достаточно тщательно выбирают позиции. И для этого есть определенные причины, связанные с маскировкой.

Операторы Javelin работают в паре с аэроразведкой, так им гораздо легче выявлять российскую технику. А это, в свою очередь, помогает бойцам заранее правильно выбрать ракету для стрельбы, которых есть три типа: на 2,5, 3,5 и 4,5 км.

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