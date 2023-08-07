Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.

Перші такі ПТРК Україна почала отримувати ще кілька років тому, проте саме зараз завдяки своїй точності та ефективності цей комплекс показав себе у всій красі.

Javelin – перший серійний ПТРК третього покоління, обладнаний прицілом “вистрілив-забув”. Саме це дає йому таку популярність на фронті. Незалежно від пори доби та погоди – він демілітаризує ворогів. І, як кажуть його оператори, досить успішно.

Ще у далекому 2018 році Україна отримала перші комплекси. Відтоді тисячі бійців пройшли навчання. Дехто з них працює на цій установці безпосередньо зараз на передовій. Інші – навчають новобранців роботи з 23-кілограмовим ПТРК.

Під час навчань бійці відпрацьовують стрільбу з відкритої місцевості, але сучасна війна змушує пристосовуватися. Нині джавелінники досить прискіпливо обирають позиції. І на це є певні причини, пов’язані з маскуванням.

Оператори Javelin працюють у парі з аеророзвідкою, так набагато легше виявляти російську техніку. А це, у свою чергу, допомагає бійцям заздалегідь правильно обрати ракету для стрільби, яких є три типи: на 2,5, 3,5 і 4,5 км.

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