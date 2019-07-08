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Факты / Видео / Украина

Оккупанты звереют: для защиты бойцы ООС роют окопы в полный рост

На востоке страны волонтер-медик получил ранение в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкое. Сейчас он в больнице. Боевики не прекращают обстрелы. Под огнем Водяное, окрестности Попасной, Золотое и Южное.

Оккупанты звереют, потому что украинские военные весной окончательно выбили с позиций и уверенно закрепились. Окопы роют почти в человеческий рост. Чем глубже закопаешься – живее будешь, – шутят бойцы. И все равно советуют голову сильно не выпячивать. Враг слишком близко и со всех сторон.

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К укреплениям диверсанты повадились, потому что местность способствует. Армейцы их вовремя заметили и завернули. Пригодился самодельный перископ. Его для защитников смастерили школьники. Детский гаджет выполняет вполне взрослые задачи: приближает картинку и меряет расстояние.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что бойцы ООС отвоевали территорию возле Марьинки.

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