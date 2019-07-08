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Факти / Відео / Україна

Окупанти шаленіють: для захисту бійці ООС риють окопи в повний зріст

На сході країни волонтер-медик дістав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцьке. Нині він у лікарні. Бойовики не припиняють обстрілів. Під вогнем Водяне, околиці Попасної, Золоте та Південне.

Окупанти шаленіють, бо українські військові навесні остаточно вибили їх з позицій та впевнено  закріпилися. Окопи риють майже у людський зріст. Глибше закопаєшся – живішим будеш, – жартують бійці. І все одно радять голови дуже не випинати. Ворог надто близько і зусібіч.

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До укріплень диверсанти внадилися, бо місцевість сприяє. Армійці їх вчасно помітили і завернули. У пригоді став саморобний перископ. Його для захисників змайстрували школярі. Дитячий гаджет виконує цілком дорослі завдання: наближає картинку і міряє відстань.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що бійці ООС відвоювали територію біля Мар’їнки.

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