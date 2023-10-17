Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен

Они отказались сотрудничать с российскими оккупантами, за что пережили арест, плен и так называемую депортацию. А когда их выгоняли из родного города русские, говорят, стреляли им в спины. Педагоги из Балаклейской общины рассказали Фактам об ужасах оккупации.

Ловкие руки волонтеров привязывают к сетке полоску за полоской – рядом гора готовых маскировочных сеток. К каждой записка с сердечком – это для военных с передовой.

В одном из укрытий в Балаклее ежедневно собираются местные: вместе помогают войску Среди них учителя Яковенковской школы, они приезжают сюда после уроков.

Татьяну Товстокорую, директора гимназии в Яковенковом, после трех суток плена оккупанты выгнали из родного села. Это называлось депортация — не самый плохой сценарий, рассказывает женщина. Были те, кого пытали и убивали. Оккупанты зашли в их село 26 февраля – это был плацдарм перед захватом Балаклеи, расквартировались в школе, сорвали сине-желтое знамя, выломали двери в кабинетах и ​​ограбили.

Какое-то время россияне педагогов не трогали, говорит, проблемы начались летом, когда на подготовительное совещание к новому учебному году никто не пришел. К Татьяне 16 августа пришли двое с автоматами, спрашивали почему отказывается работать по российской программе и чем ей так ненавистный Путин.

Оккупанты одели преподавательнице мешок на голову, и отвезли в отдел полиции, где обустроили застенки. На третий день в камеру бросили еще одного педагога – руководительницу балаклейского детского сада. Сначала их допрашивал местный коллаборант.

Затем под конвоем женщину повели в балаклейские застенки. В чем ее так сказать вина услышала в разговоре охранников.

— И ему сказали Туристу по списку, и я тогда не поняла по какому списку, но теперь уже поняла, что у них были списки неугодных им людей, — рассказывает заведующая дошкольным учебным заведением Балаклеи Галина Слабко.

Галина пробыла за решеткой сутки. А потом их вместе Татьяной Толстокорой, которая просидела втрое дольше, повезли домой, дали пять минут на собрание и вывели из Балаклеи. Когда проехали последний российский блокпост, оккупанты, говорят, открыли по ним огонь – сначала из автоматов, потом из артиллерии. А перед этим заставили записать видео со словами ненависти к украинским защитникам.

Сейчас в детском саду обустроили волонтерский хаб: принимают и выдают одежду взрослым и детям. Многие за время оккупации остались всего. Садик потихоньку приводят в порядок – залатали дыры от российских прилетов, но на окнах до сих пор есть следы от автоматных очередей.

Сколько будут жить, рассказывать детям о настоящей России — низкой и подлой, говорят педагоги. А потомкам сохранит школьный журнал – в нем еще в начале полномасштабного вторжения россияне оставили запись: Украина была и будет неотъемлемой частью россии, пусть вы называете нас оккупантами, но история нас рассудит.

А во время большого контрнаступления в сентябре 2022 года там появилась еще одна запись, уже от украинских защитников: от дохлого хряка копыта тебе, а не Украину.

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