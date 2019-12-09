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ONUKA и Алина Паш: как прошел рождественский Кураж Базар

Кураж Базар завершает год в стиле рождественского гранд отеля. В праздничной резиденции гости загадывали желания на коленях у Санта-Клауса, расписывали пряники и наслаждались ароматным глинтвейном и какао. Особое внимание – к барахолке с винтажными использованными вещами.

Девушка убеждена, вместо того, чтобы покупать лишнее, лучше еще раз использовать старые вещи и стать частью культуры сознательного потребления, которую сейчас исповедует весь цивилизованный мир.

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Гостей с наступающими праздниками поздравила группа ONUKA, представив совместно с Малым театром рождественский вертеп.

После выступления ONUKA устроили благотворительный аукцион, где разыгрывали костюмы, которые дополнили мистические образы музыкантов в новом клипе. Собрали почти 40 тыс. грн для благотворительного фонда Таблеточки.

Рождественский Кураж Базар – это возможность не только обновить гардероб, вкусно перекусить и развлечься, но и сделать доброе дело – помочь ближнему.

Факты ICTV ранее писали о том, что Coca-Cola Украина устроили квест Мусороборцы на Кураж базаре.

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