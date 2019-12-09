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ONUKA та Аліна Паш: як пройшов різдвяний Кураж Базар

Кураж Базар завершує рік у стилі різдвяного гранд готелю. У святковій резиденції гості загадували бажання на колінах у Санта-Клауса, розписували пряники і насолоджувалися запашним глінтвейном і какао. Окрема увага  – до барахолки з вінтажними вживаними речами.

Дівчина переконана, замість того, щоб купувати зайве, краще ще раз використати старі речі і стати частиною культури свідомого споживання, яку нині сповідує увесь цивілізований світ.

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Гостей із прийдешніми святами привітав гурт ONUKA, представивши спільно з Малим театром  різдвяний вертеп.

Після виступу  ONUKA влаштували благодійним аукціон, де розігрували костюми, які доповнили містичні образи музикантів у новому кліпі. Зібрали майже 40 тис. грн для благодійному фонду Таблеточки.

Різдвяний Кураж Базар – це можливість не лише оновити гардероб, смачно перекусити і розважитись, а й зробити добру справу – допомогти ближньому.

Факти ICTV раніше писали про те, що Coca-Cola Україна влаштували квест Сміттєборці на Кураж базарі.

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