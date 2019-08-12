Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Музика

Опера-реквієм IYOV та десятки іменитих музикантів – гала-концерт LvivMozArt 2019

У Львові грандіозним гала-концертом завершився міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt 2019.

На оперній сцені упродовж двох годин звучали твори Франца Ксавера-Моцарта та Людвіга Ван Бетховена.

В Оперному театрі звучить лише класика. Синтетикою жанрів гостей фестивалю вражали кілька днів тому – у приміщенні трамвайного депо. Там звучала опера-реквієм IYOV. Вона очолила список 10 найкращих сучасних опер світу.

Упродовж 9 днів LvivMozArt охопив 25 подій на 10 локаціях.

Класичну музику слухачам з цілого світу дарували десятки іменитих музикантів. Серед них – найшвидший піаніст планети Любомир Мельник та зірка оперної сцени з Південно-Африканської республіки Пумеза Мацікіза.

Читайте: Пішки до мрії: фанатка Винника пройшла вночі 45 км заради концерту

До слова, у прифронтовому Маріуполі стартував великий музичний фестиваль – найбільший на сході України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фестивалі літа 2019 в Україні та Європі: де відпочити і послухати музику
Лайма Вайкуле проведе свій фестиваль в Одесі
Єнототерапія у Львові: ціна та де проводять
LvivMozArt 2019: хедлайнери і програма фестивалю
MRPL City Festival: розклад фестивалю
MRPL City Festival: квитки, як доїхати та список артистів
Валерія Фурман з Кривого Рогу перемогла на Чорноморських іграх-2019
Казка на березі моря: у Скадовську стартували Чорноморські ігри 2019

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка