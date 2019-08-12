Опера-реквієм IYOV та десятки іменитих музикантів – гала-концерт LvivMozArt 2019

У Львові грандіозним гала-концертом завершився міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt 2019.

На оперній сцені упродовж двох годин звучали твори Франца Ксавера-Моцарта та Людвіга Ван Бетховена.

В Оперному театрі звучить лише класика. Синтетикою жанрів гостей фестивалю вражали кілька днів тому – у приміщенні трамвайного депо. Там звучала опера-реквієм IYOV. Вона очолила список 10 найкращих сучасних опер світу.

Упродовж 9 днів LvivMozArt охопив 25 подій на 10 локаціях.

Класичну музику слухачам з цілого світу дарували десятки іменитих музикантів. Серед них – найшвидший піаніст планети Любомир Мельник та зірка оперної сцени з Південно-Африканської республіки Пумеза Мацікіза.

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До слова, у прифронтовому Маріуполі стартував великий музичний фестиваль – найбільший на сході України.

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