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Факти / Відео / Україна

Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській

Українська сторона спільного центру з контролю та координації припинення вогню повідомляє, що окупанти імітують роботи з демонтажу укріплень на сумнозвісному мосту в Станиці Луганській.

Демонструючи на камери як люди у російських армійських бронежилетах скидають колоди з фортифікаційних споруд, найманці з тильної сторони розмістили водночас нове укріплення – армійський кунг, який пофарбували у синій колір з написом так званого СЦКК.

Дивіться: Мистецтво розвідки: як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС

Нову споруду бойовики назвали пост цілодобового спостереження.

Українська сторона нагадує, що згідно з домовленостями у Мінську ділянка розведення повинна бути без будь-яких броньованих споруд і військових, а встановлений бойовиками новий армійський кунг зриває усі домовленості.

За перший місяць режиму припинення вогню постраждали 25 військових на передовій, 8 з яких загинули від обстрілів. У цю статистику не включені армійці, які підірвались на мінах і розтяжках, а також ті, які померли в лікарнях після поранень.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як на передовій бійці ООС привітали українців з Днем прапора.

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