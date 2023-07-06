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Вероника Бойко, Журналистка Факти ICTV

Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы

Почти полмиллиона украинских детей из-за войны выехали в Польшу. Однако только треть из них пошли в местные школы. Остальные учятся дистанционно – в украинских. Впрочем, и в Польше маленькие украинцы могут получать образование на родном языке. Бесплатно и на украинском есть возможность учиться и у студентов в местных университетах.

В Варшаве запущен образовательный проект для детей беженцев – его создали осенью прошлого года. Программа там украинская. Сейчас в центре учатся 225 маленьких украинцев – с 1 по 11 класс. Обучение бесплатное – все на средства фонда Польский центр международной помощи.

Кроме общих предметов, преподают уроки искусства, танцев, читают сказки. С детьми работают логопед и психолог. Все учителя центра – тоже украинцы.

Варшавский университет производит набор для абитуриентов из Украины. Чтобы поступить в польский вуз, необходимо подать результаты национального мультимедийного теста и аттестат, пройти собеседование. Украинские абитуриенты могут поступить в университет без экзаменов, и даже утраченные документы не станут препятствием.

После полномасштабного российского вторжения украинских студентов в вузе увеличилось втрое. В прошлом году в Варшавский университет поступило 350 молодых украинцев. Там они учатся на польском, впрочем, в программе есть предметы об Украине и на родном языке.

Варшава, Вища освіта, Образование за границей, Польша, шкільна освіта
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