Яд в воздухе: чем опасно сжигать сухие листья и какие штрафы

Травят себя и окружающих. В Украине начался так называемый сезон сжигания сухой листвы.

Большинству хозяев безразлично, что это вредно для здоровья и опасно для окружающей среды – им главное чтобы без лишних хлопот. Не пугают и штрафы.

На поле сухая трава, недалеко – лесополоса. Ветер может раздуть огонь и тот перекинется на другую территорию. И тогда сами люди и пострадают.

Штраф за сжигание сухого мусора и листьев от 170 до 340 гривен. Бить по карману – единственный влиятельный метод приучить людей к цивилизованной утилизации отходов.

Смотрите: Пожирают все на своем пути: в Украине нашествие рыжих слизняков

Сам дым выступает абсорбентом тех вредных веществ, которые накапливаются и когда мы вдыхаем они, не только имеют раздражающее действие, особенно у людей, которые имеют хронические заболевания дыхательных путей, могут вызвать обострение или приступы бронхиальной астмы.

Ранее Факты ICTV писали о переработке мусора в Украине: кто занимается и как это происходит.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 13:42



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.