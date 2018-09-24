Яд в воздухе: чем опасно сжигать сухие листья и какие штрафы
Травят себя и окружающих. В Украине начался так называемый сезон сжигания сухой листвы.
Большинству хозяев безразлично, что это вредно для здоровья и опасно для окружающей среды – им главное чтобы без лишних хлопот. Не пугают и штрафы.
На поле сухая трава, недалеко – лесополоса. Ветер может раздуть огонь и тот перекинется на другую территорию. И тогда сами люди и пострадают.
Штраф за сжигание сухого мусора и листьев от 170 до 340 гривен. Бить по карману – единственный влиятельный метод приучить людей к цивилизованной утилизации отходов.
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Сам дым выступает абсорбентом тех вредных веществ, которые накапливаются и когда мы вдыхаем они, не только имеют раздражающее действие, особенно у людей, которые имеют хронические заболевания дыхательных путей, могут вызвать обострение или приступы бронхиальной астмы.
Ранее Факты ICTV писали о переработке мусора в Украине: кто занимается и как это происходит.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!