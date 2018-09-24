Отрута в повітрі: чим небезпечно спалювати сухе листя і які штрафи

Труять себе і навколишніх. В Україні почався так званий сезон спалювання листя та сухої городини.

Більшості господарів байдуже, що це шкідливо для здоров’я і небезпечно для довкілля – їм головне аби без зайвих турбот. Не лякають і штрафи.

На полі суха трава, недалеко – лісосмуга. Вітер може роздмухати вогонь і той перекинеться на іншу територію. І тоді самі ж люди і постраждають.

Штраф за спалювання сухого сміття та листя від 170 до 340 гривень. Бити по кишені – єдиний впливовий метод привчити людей до цивілізованої утилізації відходів.

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Сам дим виступає абсорбентом тих шкідливих речовин, які накопичуються і коли ми вдихаємо вони, не лише мають подразнюючий вплив, а особливо у людей, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, можуть викликати загострення або приступи бронхіальної астми.

Раніше Факти ICTV писали про переробку сміття в Україні: хто займається та як це відбувається.

Опубліковано Вересень, 24 в 13:42



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