Озимые и яровые культуры под угрозой: как теплая зима повлияет на урожай

Нынешняя зима может доставить немало хлопот будущему урожаю. Ведь недостаточная увлажненность и перепад минусовых и плюсовых температур обязательно будут влиять на урожайность озимых и яровых культур.

А еще болезни и микроорганизмы, которые должны погибнуть при длительных отрицательных температурах, остались в земле.

Все эти факторы обязательно повлияют на урожайность, и достичь рекорда, который украинские аграрии поставили в прошлом году в 75 млн тонн, будет трудно.

Что сейчас происходит на полях и как не потерять урожай узнавали Сергей Силин и Василий Сафьянюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как искусственный интеллект помогает фермерам.

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