Озимі та ярі культури під загрозою: як тепла зима вплине на урожай

Цьогорічна зима може завдати чимало клопоту майбутньому врожаю. Адже недостатня зволоженість і перепад мінусових і плюсових температур обов’язково впливатимуть на врожайність озимих і ярих культур.

А ще хвороби та мікроорганізми, які мали б згинути при тривалих мінусових температурах, залишились у землі.

Всі ці фактори обов’язково впливатимуть на врожайність, і досягти рекорду, який українські аграрії поставили у минулому році у 75 млн тон, буде важко.

Що нині діється на полях і як не втратити цьогорічний врожай дізнавалися Сергій Сілін та Василь Саф’янюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як штучний інтелект допомагає фермерам.

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