Пьяное ДТП с пострадавшими в Харькове: почему экс-чиновник может отделаться штрафом

Превысил скорость, был пьяным и угрожал свидетелям. Так о ДТП в Харькове с участием бывшего чиновника горсовета Юрия Санина говорят очевидцы. В аварии, которая произошла месяц назад, пострадали 4 человека. Многие свидетели видели, что водитель едва держался на ногах.

Но полицейские даже не предложили водителю тест на драгера. Следствие единственное, что смогло доказать — это несоблюдение дистанции, поэтому, скорее всего пьяный водитель отделается только штрафом.

В тот вечер Даниил вместе с товарищем ехали в такси, от удара оба потеряли сознание.

У меня остался шрам от резаной раны, и вся левая часть лица очень опухла. Я потратил уже около 15 или 20 тыс. грн. уже, но мое лечение еще продолжается, — Даниил Яковлев, пострадавший в ДТП.

За рулем Mercedes, который стал причиной аварии, оказался влиятельный в городе человек Юрий Санин, который долгое время работал директором департамента земельных ресурсов Харьковского горсовета, был советником мэра Кернеса, а сейчас является подозреваемым в хищении городских земель. Мужчина имеет влиятельные связи, говорят активисты, поэтому все фиксировали на видео, а от копов требовали немедленно проверить водителя на алкоголь.

Следователи оперативной группы на место ДТП ехали почти час. Группа поддержки Санина — жена и дочь были оперативнее, пересадили нарушителя из патрульной машины в карету скорой и увезли с места аварии.

Но на самом деле, про пострадавших сразу забыли, все четверо лечились за свой счет, а из страховой до сих пор выбивают средства на ремонт автомобилей.

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С первых минут аварии полиция умышленно или неумышленно помогала водителю избежать наказания, говорят общественные активисты, а не опрашивали свидетелей, не искали записи с камер наблюдения, так и не проверили водителя на драгере.

Cанин в больнице в буквальном смысле не держался на ногах и несколько раз падал. Затем сходил в туалет на клумбу.

Прошел месяц, и травмы пострадавших признали легкими, превышение скорости не зафиксировано, нет ни теста на алкоголь, ни отказа от его прохождения. Единственное нарушение, которое узрели полицейские — несоблюдение дистанции и накажут Санина только штрафом.

Как так произошло — не комментируют ни в патрульной полиции, ни в главном управлении полиции Харьковской области. Там даже не назначили внутреннее расследование. От комментариев отказался сам виновник и его адвокат. Пострадавшие говорят, будут добиваться наказания не только Санину, но и правоохранителям.

На одной из центральных улиц Харькова 18 октября 2017 произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Елена Зайцева, пролетев на красный свет на своем Lexus врезалась на перекрестке в Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов.

Однажды журналисты заметили, как Елена Зайцева загорает с журналом прямо на территории колонии. Достоверность фото, которые появились в сети, подтвердило руководство исправительного учреждения.

В колонии отличные условия для осужденной объяснили тем, что она находится в секторе для осужденных за преступления по неосторожности.