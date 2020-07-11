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П’яна ДТП із постраждалими в Харкові: чому екс-чиновник може відбутися штрафом

Перевищив швидкість, був п`яним і погрожував свідкам. Так про ДТП у Харкові за участі колишнього чиновника міськради Юрія Саніна кажуть очевидці. В аварії, яка трапилась місяць тому, постраждали 4 людини. Багато свідків бачили, що водій ледь тримався на ногах.

Та поліцейські навіть не запропонували водієві тест на драгері. Слідство єдине, що змогли довести – це недотримання дистанції, то ж, скоріш за все п’яний водій відбудеться лише штрафом.

Того вечора Даніїл разом з товаришем їхали у таксі, від удару обидва знепритомніли.

В мене залишився шрам від різаної рани, і вся ліва частина обличчя дуже опухла. Я витратив вже десь 15 або 20 тис. грн. вже, але моє лікування ще продовжується, – Даніїл Яковлев, постраждалий в ДТП.

За кермом Mercedes, що спричинив аварію, виявився впливовий у місті чоловік Юрій Санін, який тривалий час працював директором департаменту земельних ресурсів Харківської міськради, був радником мера Кернеса, а нині є підозрюваним в розкраданні міських земель. Чоловік має впливові зв`язки, кажуть активісти, то ж все фіксували на відео, а від копів вимагали негайно перевірити водія на алкоголь.

Слідчі оперативної групи на місце ДТП їхали майже годину. Група підтримки Саніна – дружина та донька були оперативнішими, пересадили порушника з патрульної машини в карету швидкої і забрали з місця аварії.

Та, насправді,про постраждалих одразу забули, всі четверо лікувалися за власний кошт, а зі страхової і досі вибивають кошти на ремонт автомобілів.

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З перших хвилин аварії поліція умисно чи неумисно допомагала водієві уникнути покарання, кажуть громадські активісти, не опитували свідків, не шукали записи з камер спостережень, так і не перевірили водія на драгері.

Cанін у лікарні в буквальному сенсі не тримався на ногах і кілька разів падав. Потім сходив в туалет на клумбу.

Минув місяць, і травми постраждалих визнали легкими, перевищення швидкості не зафіксоване, немає ні тесту на алкоголь, ні відмови від його проходження. Єдине порушення, яке узріли поліцейські – недотримання дистанції і покарають Саніна лише штрафом.

Як так сталося – не коментують ні в патрульній поліції, ні в головному управлінні поліції Харківської області. Там навіть не призначили внутрішнє розслідування. Від коментарів відмовився сам винуватець і його адвокат. Постраждалі ж кажуть, добиватимуться покарання не тільки Саніну, а й правоохоронцям.

На одній із центральних вулиць Харкова 18 жовтня 2017 року сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинуло шестеро осіб. Олена Зайцева, пролетівши на червоне світло на своєму Lexus, врізалася на перехресті у Volkswagen, яким керував Геннадій Дронов.

Одного разу журналісти помітили, як Олена Зайцева засмагає із журналом прямо на території колонії. Достовірність фото, які з’явилися в мережі, підтвердило керівництво виправного закладу.

У колонії відмінні умови для засудженої пояснили тим, що вона  перебуває у секторі для засуджених за злочини з необережності.

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