PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в ДТП – адвокат

Актер Михаил Ефремов не признает вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Адвокат отказался подробнее рассказывать детали, но сказал, что все это преждевременно и вину в совершенном преступлении Ефремов не признает.

ЧитайтеЕфремов расплакался в суде

— Михаил Олегович когда ранее сказал: Я хочу возместить, — не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина, — сказал адвокат.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. Тогда он въехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, в результате чего погиб один человек.

По словам очевидцев, когда произошло ДТП, Ефремов с трудом стоял на ногах, его вели под руку правоохранители.

В случае если вину Ефремова докажут, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Во время заседания Михаил Ефремов расплакался, тогда он назвал эту ситуацию ужасной. Когда у него спросили, признает ли актер свою вину, он кивнул головой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка