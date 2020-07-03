Актер Михаил Ефремов не признает вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Адвокат отказался подробнее рассказывать детали, но сказал, что все это преждевременно и вину в совершенном преступлении Ефремов не признает.

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— Михаил Олегович когда ранее сказал: Я хочу возместить, — не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина, — сказал адвокат.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. Тогда он въехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, в результате чего погиб один человек.

По словам очевидцев, когда произошло ДТП, Ефремов с трудом стоял на ногах, его вели под руку правоохранители.

В случае если вину Ефремова докажут, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Во время заседания Михаил Ефремов расплакался, тогда он назвал эту ситуацию ужасной. Когда у него спросили, признает ли актер свою вину, он кивнул головой.