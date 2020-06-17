ДТП на Сумской: Зайцеву сняли, как она загорает в колонии с журналом

Осужденная за смертельное ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, Елена Зайцева отбывает наказание в отличных условиях.
Это видно по фото, которые появились в сети, и достоверность которых подтвердило руководство колонии.
На кадрах Зайцева загорает во внутреннем дворе исправительного учреждения. Рядом с ней на скамейке лежит еще одна женщина. По словам Александры Заграничной, которая опубликовала снимки, вторая осужденная — это “еще одна мажорка Валя”.
Такие условия отбывания наказания предусмотрены для тех, кто находится в секторе для осужденных за преступления по неосторожности, обьяснила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.
По ее словам, шестерым осужденным из этого сектора запрещено передвигаться по территории учреждения и иметь с собой мобильные телефоны.
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За что сидит Зайцева
Вечером 18 октября 2017 года в Харькове Зайцева, пролетев на красный свет на своем Lexus, врезалась на перекрестке в Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов.
Жертвами аварии стали шесть человек, всего в ДТП пострадали 11 пешеходов.
26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Зайцеву и Дронова виновными в смертельной аварии и приговорил их к максимальному сроку — 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
14 августа 2019 года Харьковский апелляционный суд отказался сократить срок заключения Зайцевой до пяти лет, как этого просила ее защита в апелляции.
3 апреля 2020 года Верховный суд не удовлетворил апелляции Зайцевой и Дронова, оставив их за решеткой.
Фото: Александра Заграничная