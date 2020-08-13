Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Пам’ятають наслідки. Селяни Прикарпаття вимагають припинити масштабну вирубку лісів

Стихія на Прикарпатті принесла розруху, яку відчуватимуть не один рік. Повністю зруйновано понад 150 км доріг і 90 мостів, пошкоджено 10 тис. житлових будинків.

Найбільше шкоди завдала не велика вода, а селеві потоки. Вода з гір ринула з такою силою та швидкістю, що зносила все на своєму шляху. На кілька тижнів у блокаді було з десяток гірських сіл. Причина такого руйнування не лише аномальні опади, а й вирубка лісів.

Читайте: Затоплені вулиці та обірвані дроти: наслідки негоди у Дніпрі

Упродовж останніх років лісове господарство запевняє, що лісів садять більше, аніж вирубують. Повністю відмовилися від суцільних лісосік та бережно відносяться від заготівлі деревини.

Після катастрофи, яку пережили горяни, вони почали виходити на протести. Бо добре знають, як хазяйнують у тамтешніх лісах.

Найважливіші проїзди та мости горяни робили власними силами та коштом. Вода почистила скошені гори і зруйнувала усе на своєму шляху.

Акції протесту тривають не перший рік. Селяни дедалі  частіше блокують роботу заготівельників деревини. Бо документи їм не показують, до того ж лісівники щоразу розширюють площі заготівлі.

Місяць тому в області поліція через незаконну вирубку лісу у кількох лісгоспах провела 14 обшуків. Але досі тривають експертизи, а робитимуть їх ще довго.

Люди не вірять, що взагалі когось покарають. Хіба що знову помститься природа, а заплатять місцеві жителі життям і здоров’ям, зруйнованими оселями, дорогами та мостами.

СБУ розслідує повені в Західній Україні як екоцид

Служба безпеки України розслідує причини руйнівних повеней на Заході Україні за ст. 441 Кримінального кодексу України про екоцид.

Оперативники зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи.

СБУ вже передала в прокуратуру матеріали щодо незаконного вирубування лісів, неналежної лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Калуші швидка шість разів відмовилась їхати на виклик до непритомного пенсіонера
У Калуші швидка шість разів відмовилась їхати на виклик до непритомного пенсіонера
У повній ізоляції. Військові облаштовують мости для відрізаних сіл на Прикарпатті
У повній ізоляції. Військові облаштовують мости для відрізаних сіл на Прикарпатті
Будинки поплили течією. Руйнівна повінь у Підмосков’ї потрапила на відео
Будинки поплили течією. Руйнівна повінь у Підмосков’ї потрапила на відео
Британія надасть понад 3,3 млн грн постраждалим від повеней у Західній Україні
Британія надасть понад 3,3 млн грн постраждалим від повеней у Західній Україні
Повінь в Японії: злива змила кілька будинків та міст, триває евакуація
Повінь в Японії: злива змила кілька будинків та міст, триває евакуація
Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 11 населених пунктів
Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 11 населених пунктів
Завод Океан готовий відновити мости, зруйновані повінню на Західній Україні
Завод Океан готовий відновити мости, зруйновані повінню на Західній Україні
Повінь у Західній Україні: з Італії прибув другий літак з гуманітаркою
Повінь у Західній Україні: з Італії прибув другий літак з гуманітаркою

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка