Пам’ятають наслідки. Селяни Прикарпаття вимагають припинити масштабну вирубку лісів

Стихія на Прикарпатті принесла розруху, яку відчуватимуть не один рік. Повністю зруйновано понад 150 км доріг і 90 мостів, пошкоджено 10 тис. житлових будинків.

Найбільше шкоди завдала не велика вода, а селеві потоки. Вода з гір ринула з такою силою та швидкістю, що зносила все на своєму шляху. На кілька тижнів у блокаді було з десяток гірських сіл. Причина такого руйнування не лише аномальні опади, а й вирубка лісів.

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Упродовж останніх років лісове господарство запевняє, що лісів садять більше, аніж вирубують. Повністю відмовилися від суцільних лісосік та бережно відносяться від заготівлі деревини.

Після катастрофи, яку пережили горяни, вони почали виходити на протести. Бо добре знають, як хазяйнують у тамтешніх лісах.

Найважливіші проїзди та мости горяни робили власними силами та коштом. Вода почистила скошені гори і зруйнувала усе на своєму шляху.

Акції протесту тривають не перший рік. Селяни дедалі частіше блокують роботу заготівельників деревини. Бо документи їм не показують, до того ж лісівники щоразу розширюють площі заготівлі.

Місяць тому в області поліція через незаконну вирубку лісу у кількох лісгоспах провела 14 обшуків. Але досі тривають експертизи, а робитимуть їх ще довго.

Люди не вірять, що взагалі когось покарають. Хіба що знову помститься природа, а заплатять місцеві жителі життям і здоров’ям, зруйнованими оселями, дорогами та мостами.

СБУ розслідує повені в Західній Україні як екоцид

Служба безпеки України розслідує причини руйнівних повеней на Заході Україні за ст. 441 Кримінального кодексу України про екоцид.

Оперативники зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи.

СБУ вже передала в прокуратуру матеріали щодо незаконного вирубування лісів, неналежної лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей.

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