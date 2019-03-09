Пам’ять про Шевченка: як фонд Кучми популяризує творчість Кобзаря

Популяризацією шевченкових творів активно переймаються у фонді Леоніда Кучми Україна.

Так, Національному музею Тараса Шевченка фонд, зокрема, дарував картини. Цей музей став першим в Україні, який отримав аудіогіди. Реставрація меблів, придбання експонатів, дизайн – на це все потрібні були чималі кошти. Держава таку ідею ніби й підтримувала, але грошей не дала. Та на допомогу прийшли меценати.

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А от два роки тому, коштом фонду було видано Пісенний Кобзар – хорові твори на поезію Тараса Шевченка. Тут зібрано майже всю хорову Шевченкіану від середини ХІХ до початку ХХІ ст. Нотний матеріал опрацьовували видатний хоровий діяч Павло Муравський та його учні. Таке багатство співаної поезії Кобзаря досі лишалося маловідоме й навіть невідоме виконавцям і шанувальникам хорового співу. Вже видано перші 100 примірників та вже записані у виконанні різних хорових колективів компакт-диски.

У президентському фонді Україна не обмежуються лише видавництвом Кобзаря та інших шевченківських творів. На кошти фонду вийшли аудіодиски, проходили різноманітні дитячі конкурси. За результатами видаються книги з дитячими ілюстраціями до шевченківських творів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як посли Бельгії, Іспанії та Великої Британії зачитали вірші Шевченка.

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