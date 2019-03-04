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Выборы в Украине: на КПП на Донбассе увеличился поток людей

На КПП с оккупированными территориями сейчас увеличился поток людей. Едут в Украину за документами, которые им обеспечат право голосовать на выборах президента.

Через 5 лет после знаменитого референдума 2014 года, о “отделения ОРДЛО” и о приобретение призрачной государственности, местные говорят, что устали от войны, прихода российско-оккупационных войск и нелегкой жизни на оккупированных территориях.

Люди едут, несмотря на боевые действия, которые российские оккупанты ведут, в частности, и вблизи контрольных пунктов. Обычно днем ​​эхо взрывов тише. Громко ночью.

По словам украинских пограничников, в последнее время пассажиропоток на Донбассе увеличивается, в частности, и потому, что жители временно-неподконтрольных территорий хотят принять участие в выборах президента Украины.

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Чтобы принять участие в голосовании, переселенцы и жители неподконтрольных территорий могут подать заявление в любой избирательной комиссии и получить одноразовое удостоверение. Сделать это нужно не позднее, чем за 5 дней до дня волеизъявления.

К слову, как ФСБ и Минобороны РФ получают доход с оккупированного Донбасса.

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