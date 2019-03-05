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Пандус, просторі коридори та шрифт Брайля: на Донеччині оновили будівлю суду

Міський суд Вугледару на Донеччині починає працювати у оновленій будівлі, розрахованій, зокрема й на надання допомоги людям із особливими потребами. Зручний та комфортний пандус, просторі коридори та шрифт Брайля на кожній табличці.

Реконструкцію будівлі суду зробили завдяки Програмі ООН. Такі інклюзивні правила зручності та доступності, зокрема, державних установ, вже давно реалізовані у європейських країнах.

Вартість проекту по реконструкції та переобладнанню будівлі суду коштувала близько 80 тисяч доларів. Втілити проект вдалося за фінансової підтримки Європейського Союзу  та Уряду Королівства Нідерландів.

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До слова, вчора Факти ICTV писали, коли почнуть реконструкцію Шулявського мосту.

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