Паралізовані дороги і дистанційне навчання: яка ситуація в регіонах через снігопад

У Луцьку дорожники працюють на повну. Там сніг йде вже другу добу.

Через рясні опади утворився справжній колапс. Комунальники не встигають розчищати шляхи, зрештою як і усюди. На дорогах – слизько.

Через складну ситуацію на дорогах, особливо між селами, більше сотні шкіл перейшли на дистанційне навчання. Діти декілька днів навчатимуться вдома. Тим часом, рятувальникам зі снігових заметів довелося діставати легковики, рейсові автобуси з пасажирами, шкільний автобус та швидку.

Далекобійники вже декілька діб чекають у черзі перед пунктом пропуску Ягодин. Люди у черзі мерзнуть та стоять практично серед поля. Гріються у постійно заведених машинах, бо попри такий мороз, там жодних пунктів обігріву, та навіть туалетів немає.

Заступник керівника служби автодоріг у Волинській області Юрій Ришкевич зазначив, що після того як припиниться снігопад ми приступимо до повної очистки та обробки дорожнього покриття.

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Мело усю ніч і на Рівненщині, а подекуди падав крижаний дощ. Сильний вітер роздмухував товстий шар снігу, тож на деяких шляхах утворилися перемети.

Упродовж минулої доби рятувальники та поліцейські надавали допомогу водіям вирватися зі снігової пастки. У Рівному на одній з центральних вулиць буксирували вантажівки, а також пасажирський автобус аби не заблокувати рух транспорту.

Рух вантажного транспорту через Рівненщину досі під забороною. У тих селах, дороги до яких замело снігом, діти декілька днів не ходитимуть до школи. Сьогодні снігопади трохи вщухнуть, втім від завтра область й далі засипатиме.

Така ж ситуація буде і на Волині – відзавтра рясні опади знову накриють область.

Снігопад у Києві

У Києві через снігопад, який не припиняється вже понад 30 годин, утворилися сильні затори.

Практично на всіх дорогах столиці спостерігаються проблеми з рухом, проте є вулиці, на яких і зовсім затори сягають 10 балів.

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