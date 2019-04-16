Парижский дизайн с украинской душой: Французская весна в Киеве

В центре столицы витрины магазина украинских брендов – Всі Свої – превратились в настоящую выставку. Это новый культурный проект в рамках Французской весны. Только теперь французы знакомят украинцев со своей культурой через дизайн.

Для этого в Украину пригласили французскую дизайнера Изабель Даэрон, известную в мире своими тематическими витринами. Правда, в Киеве француженка пыталась подчеркнуть украинское, в частности наши природные цвета и тематику.

Изабель сотрудничала с украинским мастером – Дарьей Алешкиной, которая занимается вытынанками – давним украинским искусством украшения из бумаги.

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К слову, в Киеве рестораны бесплатно кормят пенсионеров.

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