В Киеве рестораны бесплатно кормят пенсионеров: где и как помочь

В Киеве есть 11 пунктов раздачи пищи под названием Обед без бед. Готовят блюда рестораны, раздают волонтеры, а организует все благотворительный фонд Життєлюб.

Еду ежедневно готовят различные учреждения, чередуются в зависимости от загруженности. Одни варят суп, а есть те, что готовят второе. Блюда сытные, вкусные и всегда с мясом.

В партнерах уже более 90 ресторанов, а сообщество супер-внуков – так называют волонтеров, насчитывает полторы тысячи человек. Помогают даже таксисты – привозят еду.

На всех точках питания разная загруженность. Помогать с раздачей отзываются волонтеры, у которых есть час-полтора свободного времени. В среднем в месяц супер-внуки раздают более 30 тысяч обедов.

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Напомним, на улицы Киева вышли мобильные патрули быстрого реагирования.

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