Паризький дизайн з українською душею: Французька весна у Києві

У центрі столиці вітрини магазину українських брендів – Всі Свої – перетворилися на справжню виставку. Це новий культурний проект у рамках Французької весни. Тільки тепер французи знайомлять українців зі своєю культурою через дизайн.

Для цього в Україну запросили французьку дизайнерку Ізабель Даерон, відому у світі своїми тематичними вітринами. Щоправда, в Києві француженка намагалася підкреслити українське, зокрема наші природні кольори й тематику.

Ізабель співпрацювала з українською майстринею – Дар’єю Альошкіною, яка займається витинанкою – давнім українським мистецтвом прикрашання з паперу.

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До слова, у Києві ресторани безкоштовно годують пенсіонерів.

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