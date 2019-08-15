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Пассажир самолета из Нью-Йорка оказался единственным на борту

В США пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту.

Но скучать во время путешествия мужчине не пришлось. Ему разрешили зайти в кабину пилотов и пообщаться с ними.

Видео пассажир разместил в Instagram.

Говорит, до последнего не знал, что будет один.

Билет на рейс купил в последние минуты. И только во время посадки узнал, что попутчиков не будет.

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К слову, на Николаевщине прошли соревнования военных парашютистов.

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