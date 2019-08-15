Пасажир літака з Нью-Йорка виявився єдиним на борту

У США пасажир літака з Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сіті виявився єдиним на борту.

Та нудьгувати під час подорожі чоловіку не довелося. Йому дозволили зайти до кабіни пілотів і поспілкуватися з ними.

Відео пасажир розмістив в Instagram.

Каже, до останнього не знав, що буде один.

Квиток на рейс купив в останні хвилини. І лише під час посадки дізнався, що попутників не буде.

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