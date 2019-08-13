В Германии мужчина попал в тюрьму в первый день на свободе – из-за шампанского
В немецком городе Фюрт в первый день на свободе мужчина украл несколько бутылок шампанского.
Так он хотел отпраздновать выход из тюрьмы, и снова попал за решетку.
Это заметил работник магазина и сообщил в полицию. Экс-заключенный даже не успел откупорить игристое, как его задержали.
Выяснив, что он только что вышел из тюрьмы, его внимательно обыскали и нашли нож.
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Если прокуратура докажет, что мужчина готовил вооруженное ограбление – следующее десятилетие он будет смотреть на волю через решетку.
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