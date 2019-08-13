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В Германии мужчина попал в тюрьму в первый день на свободе – из-за шампанского

В немецком городе Фюрт в первый день на свободе мужчина украл несколько бутылок шампанского.

Так он хотел отпраздновать выход из тюрьмы, и снова попал за решетку.

Это заметил работник магазина и сообщил в полицию. Экс-заключенный даже не успел откупорить игристое, как его задержали.

Выяснив, что он только что вышел из тюрьмы, его внимательно обыскали и нашли нож.

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Если прокуратура докажет, что мужчина готовил вооруженное ограбление – следующее десятилетие он будет смотреть на волю через решетку.

К слову, президент Бразилии придумал странный способ борьбы с изменением климата. По его мнению, для этого людям нужно меньше испражняться.

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