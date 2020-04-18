Паски нуждающимся: как украинские предприниматели помогают людям на праздники

Поддержать малый и средний бизнес и помочь нуждающимся. В Черкассах с десяток предпринимателей объединились, чтобы поделиться пасками с малообеспеченными людьми, многодетными семьями и одинокими стариками. Пасхальную выпечку для них заказали мини-пекарни, которые во время карантинного простоя едва выживают.

Полсотни пасок для благотворительного проекта сделали в пекарне. До карантина здесь готовили выпечку для учебных заведений. И когда те ушли на карантин, работа почти остановилась.

Мини пекарни для своего проекта предприниматели искали через соцсети. Главное условие — оперативность и адекватная цена.

В общем, напекли более тысячи куличей. Их освятили и со вчерашнего дня начали развозить. Ведь на нынешнюю Пасху призывают праздновать дома, чтобы сохранить друг другу жизнь.

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