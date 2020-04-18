Паски нужденним: як українські підприємці допомагають людям на свята

Підтримати малий і середній бізнес і допомогти нужденним. У Черкасах з десяток підприємців об’єдналися, щоб поділитися пасками з малозабезпеченими людьми, багатодітними родинами та самотніми старенькими. Великодню випічку для них замовили міні-пекарням, які в час карантинного простою ледве виживають.

Півсотні пасок для благодійного проекту зробили в пекарні. До карантину тут готували випічку для навчальних закладів. Та коли ті пішли на карантин, робота майже зупинилась.

Міні пекарні для свого проекту підприємці шукали через соцмережі. Головна умова – оперативність та адекватна ціна.

Загалом, напекли понад тисячу пасок. Їх освятили і відучора почали розвозити. Адже на цьогорічний Великдень закликають святкувати вдома, аби зберегти одне одному життя.

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