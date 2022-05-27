НДС и ввозные пошлины на импорт: Марченко сказал, какие налоги хотят вернуть

После полномасштабного вторжения РФ в Украине отменили некоторые налоги для бизнеса, однако сейчас бюджет нуждается в наполнении, поэтому планируется возврат налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозные пошлины на импортные товары, сообщил в эфире телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

– На первом этапе мы хотим вернуть НДС на импорт товаров. Это значит, что мы поддерживаем отечественных товаропроизводителей. Мы хотим вернуть ввозные пошлины на импортные товары. Это тоже для того, чтобы поддержать национальных производителей. Если разобраться в деталях, то можно понять, что эти инициативы имеют смысл с точки зрения национального бизнеса и экономики, – отметил глава Минфина.

Он также призвал бизнес платить налоги, потому что от этого зависит победа Украины в этой войне.

– Мы не предполагаем увеличения налогов, жестких условий их уплаты. Мы хотим нормально восстановить работу налоговой и таможенной системы, чтобы сбалансировать бюджет. Налоги – это то, что должно быть у государства для обеспечения своей армии, других вариантов у нас нет. Мы не можем постоянно просить у партнеров, чтобы содержвать армию, – подчеркнул Марченко.

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