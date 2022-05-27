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ПДВ та ввізні мита на імпорт: Марченко сказав, які податки хочуть повернути

Валентина Летяк редакторка стрічки

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні скасували деякі податки для бізнесу. Проте зараз бюджет потребує наповнення, тому планується повернення податку на додану вартість (ПДВ) та ввізні мита на імпортні товари, повідомив в ефірі телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

– На першому етапі ми хочемо повернути ПДВ на імпорті товари. Це означає, що ми підтримуємо вітчизняних товаровиробників. Ми хочемо повернути ввізні мита на імпортні товари. Це також для того, щоб підтримати національних виробників. Коли розібратися в деталях, можна зрозуміти, що ці ініціативи мають сенс з точки зору національного бізнесу та економіки, – зазначив глава Мінфіну.

Він також закликав бізнес платити податки, бо від цього залежить перемога України у цій війні.

– Ми не передбачаємо збільшення податків, жорсткі умови їхньої сплати. Ми хочемо відновити нормально роботу податкової та митної систем, щоб збалансувати бюджет. Податки – це те, що має бути у держави для забезпечення свої армії, інших варіантів у нас немає. Ми не можемо постійно просити у партнерів, щоб утримувати армію, – наголосив Марченко.

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