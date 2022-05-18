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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Считаю совершенно обоснованным: Гетманцев о возможном увеличении военного сбора

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Данило Гетманцев

Для украинцев могут увеличить военный сбор с 1,5% до 3% на время войны с российскими захватчиками. Соответствующие изменения предусматриваются в законопроекте №7311, который уже зарегистрировали в Раде.

Его инициатором выступает глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

В эфире телемарафона Единые новости нардеп прокомментировал эту инициативу.

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— Я считаю, что это совершенно обоснованно. Это не существенное повышение налога, это налог, который платит каждый гражданин. Это не налог на прибыль или другие налоги, которые платит бизнес. Размер налога 1,5% и его объем оправданы в сегодняшних реалиях, — сказал Гетманцев.

По проекту закона, от уплаты военного сбора на период войны освобождают правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД и т.д.

Напомним, законопроект №7311 зарегистрировали в Раде 27 апреля. Кроме увеличения размера военного сбора, он предусматривает возврат отмененных таможенных платежей, в частности, за ввоз автомобилей из-за границы.

Фото: Даниил Гетманцев

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