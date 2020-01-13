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Пенсії для переселенців. Як отримати виплати жителям окупованого Донбасу

Борг України перед пенсіонерами з Донбасу понад 60 млрд грн. Щоб отримати свої законні виплати, жителям окупованих територій треба пройти всі кола пекла. Ті, хто не може виїхати – щомісяця перетинають КПВВ. Але навіть на мирній території вимушеним переселенцям непереливки. Документи окупаційної влади у пенсійному фонді не приймають, а це іноді єдиний шанс довести свій стаж і отримати гроші.

Читайте: Хто має право вийти на пенсію у 2020

Для сотень тисяч переселенців це зачароване коло. Хоча юристи кажуть, що це порушення прав людини. Уже є прецеденти, коли Європейський суд зобов’язував приймати певні документи окупаційної влади. Утім, на це можуть піти роки, бо з письмовою відмовою людина має почати судитися. Як їм бути і як бути Україні дивіться у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, пенсіонери на окупованому Донбасі та в анексованому Криму мають право на дві пенсії, заявила глава Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

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