Победили 98 стран. Украинские изобретатели выиграли Всемирную Олимпиаду по робототехнике

Робот по кличке Рука проезжает условным поселком, где пронесся ураган. Теперь ему надо убрать поваленное дерево, отнести аптечку, воду и починить провода. Научили робота заботиться о поселке трое юных инженеров.

Петр, Марк и Никита — одна команда. На нынешней Всемирной Олимпиаде роботов WRO в Канаде эти трое оставили позади 98 команд-конкурентов с младшей лиги, и заняли первое место. Такого результата никогда не удавалось добиться ни одной команде из Украины. Секрет успеха, говорят — слаженная работа на результат.

Каждая из команд-участниц имела одинаковое задание, которое знали заранее. Впрочем, надо было и ориентироваться на месте — ведь поверхность, цвета и размещения объектов поселка отличались от привычных на тренировках. Юные инженеры должны были подстроить своего робота под все условия. Поэтому, модель Руки постоянно совершенствовали. Говорят, до этого было еще его 20 видов.

Кроме общей задачи, на Олимпиаде было и секретное, к которому невозможно подготовиться заранее. Робот ребят, был ловкий — всю миссию выполнил за 34 секунды. Это чистая победа, конкурентам удалось это сделать как минимум за 55.

Фестиваль ТехноАртКПИ в Киеве

Роботы-манипуляторы, спортивные болиды, ракеты — эти и многие других студенческих разработок показали в Киевские политехнике. Фестиваль ТехноАртКПИ призван доказать, что профессия инженер — это интересно и перспективно.

Авто способно разгоняться до 100 км в час всего за 4 секунды. Его будущие инженеры собрали собственноручно в студенческих лабораториях.

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