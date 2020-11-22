Перемогли 98 країн. Українські винахідники виграли Всесвітню Олімпіаду з роботехніки

Робот на прізвисько Рука проїздить умовним селищем, де пронісся буревій. Тепер йому треба прибрати повалене дерево, віднести аптечку, воду та полагодити дроти. Навчили робота піклуватися про селище троє юних інженерів.

Петро, Марк та Микита – одна команда. На цьогорічній Всесвітній Олімпіаді роботів WRO у Канаді ці троє лишили позаду 98 команд-конкурентів з молодшої ліги, і посіли перше місце. Такого результату ніколи не вдавалося домогтися жодній команді з України. Секрет успіху, кажуть – злагоджена робота на результат.

Кожна з команд-учасниць мала однакове завдання, яке знали заздалегідь. Втім, треба було й орієнтуватися на місці – бо ж поверхня, кольори та розміщення об’єктів селища відрізнялись від звичних на тренуваннях. Юні інженери мали підлаштувати свого робота під усі умови. Тож, модель Руки постійно удосконалювали. Кажуть, до цього було ще його 20 видів.

Окрім загального завдання, на Олімпіаді було й секретне, до якого не можливо підготуватися заздалегідь. Робот хлопців, був найспритніший – усю місію виконав за 34 секунди. Це чиста перемога, конкурентам вдалося це зробити щонайменше за 55.

Фестиваль ТехноАртКПІ у Києві

Роботи-маніпулятори, спортивні боліди, ракети – ці та багато інших студентських розробок показали в Київські політехніці. Фестиваль ТехноАртКПІ покликаний довести, що професія інженер – це цікаво та перспективно.

Авто здатне розганятися до 100 км за годину всього за 4 секунди. Його майбутні інженери зібрали власноруч у студентських лабораторіях.

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