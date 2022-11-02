Переизбрание Конгресса США: чего ожидать и как может измениться поддержка Украины

Уже в следующий вторник в США состоятся промежуточные выборы, которые могут изменить состав Конгресса. Будет ли новый созыв американских законодателей таким же сплоченным в поддержке Украины и планируют ли конгрессмены одобрить новое финансирование для Украины уже до конца года?

Об этом поговорили с корреспондентом украинской службы Голоса Америки Юлией Ярмоленко, которая присоединилась к прямому эфиру из Вашингтона. Она объяснила, можно ли рассчитывать на поддержку нового Конгресса.

— Да, по крайней мере, так утверждают сами законодатели, но также свидетельствуют и данные опроса, ведь сейчас более 65% американцев выступают за продолжение предоставления Украине вооружения от США. Что касается самих выборов, то процедура предварительного голосования уже началась, и свои голоса уже отдали более 20 млн американцев. И, безусловно, сам Конгресс и его состав имеют огромное значение для помощи Украине, ведь именно законодатели одобряют финансирование, из которого позже президент Байден берет деньги для финансирования всех этих пакетов поддержки и оружия.

Юлия Ярмоленко объяснила, какие заявления республиканцев могут вызвать беспокойство.

— В прошедшие несколько недель мы услышали определенные заявления, которые вызывают беспокойство, в частности, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти сказал, что если будет большинство республиканцев, то он сомневается, что республиканцы, как он выразился, будут продолжать предоставлять Украине безлимитную помощь. Позже появилось это письмо от 30 прогрессивных демократов, где они сказали, что президенту Байдену стоит также задуматься и над прямой дипломатией с Россией, чтобы завершить войну.

Однако, по ее словам, это письмо назвали ошибкой и массово подвергли критике, заверив, что Украина не останется без поддержки США.

– Однако это письмо позже отозвали, назвав ошибкой, а высказывания Кевина Маккарти раскритиковали многие его однопартийцы. Законодатели, с которыми мы пообщались, говорят о том, что эти мнения скептиков о помощи Украине в абсолютном меньшинстве, а двухпартийная поддержка сохранится.

Конгрессмен-демократ Дэвид Прайс считает, что США и Украина объединены.

– Я считаю, что страна достаточно объединена. Я думаю, что мы объединены внутренне. И я также считаю, что мы играем определенную роль в объединении Европы, которая не всегда имеет общий взгляд на многие вещи, — отметил Дэвид Прайс.

В то же время, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер убежден, что Украине нужна поддержка на фоне новых военных преступлений россиян.

– Я хочу сказать украинцам следующее и, честно говоря, миру… Голоса, которые сейчас заметны, говорят экстремальные вещи. Потому что это то, что делает рейтинги. Но подавляющее большинство республиканцев и демократов вас поддерживают. Подавляющее большинство американцев поддерживают Украину. Я не вижу серьезных перемен после этих выборов. Я думаю, что будет очень тяжело выступать против Украины, когда каждый день мы получаем новые картины ужасов, которые творят россияне, – считает Адам Кинзингер.

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