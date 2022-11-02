Переобрання Конгресу США: чого очікувати та як може змінитися підтримка України

Вже наступного вівторка у США відбудуться проміжні вибори, які можуть змінити склад Конгресу. Чи буде нове скликання американських законодавців таким само згуртованим у підтримці України та чи планують конгресмени схвалити нове фінансування для України вже до кінця року?

Про все це поговорили із кореспонденткою української служби Голосу Америки Юлією Ярмоленко, яка приєдналася до прямого ефіру із Вашингтона. Вона пояснила, чи можна розраховувати на підтримку нового Конгресу.

– Так, принаймні так стверджують самі законодавчі, але також свідчать і дані опитування, адже зараз понад 65% американців виступають за продовження надання Україні озброєння від США. Що стосується самих виборів, то процедура попереднього голосування вже розпочалася, і свої голоси вже віддали понад 20 млн американців. І безумовно, сам Конгрес та його склад мають величезне значення для допомоги Україні, адже саме законодавці схвалюють фінансування, з якого пізніше президент Байден бере гроші для фінансування всіх цих пакетів підтримки та зброєю.

Юлія Ярмоленко пояснила, які заяви республіканців можуть викликати занепокоєння.

– У минулі кілька тижнів ми почули певні заяви, які викликають занепокоєння, зокрема, лідер республіканської меншості у Палаті представників США Кевін Маккарті сказав, що якщо буде більшість республіканців, то він має сумніви, що республіканці, як він висловився, продовжуватимуть надавати Україні безлімітну допомогу. Пізніше з’явився цей лист від 30 прогресивних демократів, де вони сказали, що президенту Байден варто також замислитися і над прямою дипломатією з Росією, щоб завершити війну.

Проте, за її словами, цей лист назвали помилкою та масово розкритикували, запевнивши, що Україна не залишиться без підтримки США.

– Однак цей лист пізніше відкликали, назвавши помилкою, а вислови Кевіна Маккарті розкритикували багато його однопартійців. Законодавці, з якими ми поспілкувалися, говорять про те, що ці думки скептиків щодо допомоги Україні є в абсолютній меншості, а двопартійна підтримка збережеться.

Конгресмен-демократ Девід Прайс вважає, що США та Україна є об’єднаними.

– Я вважаю, що країна досить об’єднана. Я думаю, що ми об’єднані внутрішньо. І я також вважаю, що ми відіграємо певну роль в об’єднанні Європи, яка не завжди має спільний погляд щодо багатьох речей, – зазначив Девід Прайс.

Водночас конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер переконаний, що Україні потрібна підтримка на тлі нових воєнних злочинів росіян.

– Я хочу сказати українцям наступне і, чесно кажучи, світові… Голоси, які зараз помітні, говорять екстремальні речі. Тому що це те, що робить рейтинги. Але переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну. Я не бачу серйозних змін після цих виборів. Я думаю, що буде дуже важко виступати проти України, коли кожен день ми отримуємо нові картини жахів, які творять росіяни, – вважає Адам Кінзінгер.

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