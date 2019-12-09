Перепись населения в Украине 2020: что будут спрашивать и как проведут

Правительство начало активные действия, чтобы узнать, сколько нас украинцев есть на самом деле, а чтобы сэкономить деньги, выделенные на перепись населения, в Кабмине предлагают провести его электронным способом.

Последняя перепись населения в Украине был 2001 года, хотя Госстат должен проводить его каждые десять лет. Поэтому, правительство решило больше не тянуть. На перепись в проекте бюджета предусмотрено почти 3,5 млрд грн.

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Однако, министр Кабмина Дмитрий Дубилет предложил сэкономить и собрать информацию в ЗАГСов, пенсионных фондов и мобильных операторов.

Такие действия Дубилета сразу раскритиковали. Ведь в Пенсионном фонде полно мертвых душ, а информация в ЗАГСах неоцифрована. К тому же, далеко не у всех есть мобильные телефоны. Более того, такой сбор данных не дает информации о занятости, трудовой миграции, национальности и тому подобному. Операторы связи уверяют, что их сведения сугубо общего характера.

Демографы утверждают, что перепись по модели Дубилета международное сообщество не признает.

Классическая перепись населения включает 15 блоков вопросов. Это не только место рождения, образование, семейное положение, заработок, вид деятельности, но даже тип здания, из чего она построена, когда и размер жилой площади. Спросят и есть ли у вас отдельная кухня, интернет, водоснабжение и канализация. Этого ни один телефонный оператор не знает.

Всеукраинская перепись населения – это не прихоть социологов. Она необходима, чтобы дать исчерпывающий ответ – сколько нас на самом деле и какие мы. Прежде всего это важно для прогнозирования и управления социально-экономическим развитием страны.

Напомним, министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство планирует запустить общение с госорганами через мессенджеры.

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