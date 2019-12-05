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Факты / Украина

Никаких очередей и писанины: Кабмин запустит чат-консультации с госорганами

Вскоре граждане смогут общаться с органами власти через мессенджеры.

Смартфон

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство планирует запустить общение с госорганами через мессенджеры.

– Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне. Также будут веб-версии, если нет смартфона или удобнее с компьютера, – уточнил он.

По его словам, это позволит удешевить стоимость одного контакта для бюджета, а также повысить качество обслуживания граждан.

– И самое интересное. Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

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Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах, – пояснил Дубилет.

Чиновник заверил, что такое общение позволит контролировать качество ведения диалога.

Дубилет сказал, что уже работают первые чат-консультации для Минсоцполитики, а в ближайшие месяцы планируют охватить все основные направления.

К слову, правительство также предлагает предоставить украинцам доступ к электронным сервисам пенсионного фонда при помощи BankID.

Источник: Дмитро Дубілет

Фото: Dreamstime

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