Перепис населення в Україні 2020: що питатимуть та як проводитимуть

Уряд почав активні дії, щоб дізнатися, скільки нас українців є насправді, а щоб зекономити гроші, виділені на перепис населення, у Кабміні пропонують провести його в електронний спосіб.

Останній перепис населення в Україні був 2001 року, хоча Держстат має проводити його щодесять років. Тож, уряд вирішив більше не зволікати. На перепис у проекті бюджету передбачено майже 3,5 млрд грн.

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Однак, міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував заощадити і зібрати інформацію у РАЦСів, пенсійних фондів і мобільних операторів.

Такі дії Дубілета одразу розкритикували. Адже в Пенсійному фонді повно мертвих душ, а інформація в РАЦСах неоцифрована. До того ж, далеко не у всіх є мобільні телефони. Навіть більше, такий збір даних не дає інформації про зайнятість, трудову міграцію, національність, тощо. Оператори зв’язку запевняють, що їхні відомості суто загального характеру.

Демографи переконують, що перепис за моделлю Дубілета міжнародне співтовариство не визнає.

Класичний перепис населення включає 15 блоків питань. Це не лише місце народження, освіта, сімейний стан, заробіток, вид діяльності, а й навіть тип будівлі, з чого вона збудована, коли і розмір житлової площі. Спитають і чи є у вас окрема кухня, інтернет, водопостачання та каналізація. Цього жоден телефонний оператор не знає.

Всеукраїнський перепис населення – це не примха соціологів. Він необхідний, щоб дати вичерпну відповідь – скільки нас насправді і які ми. Передусім це важливо для прогнозування і управління соціально-економічним розвитком країни.

Нагадаємо, міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що уряд планує запустити спілкування з держорганами через месенджери.

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