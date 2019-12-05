Первая и единственная всеукраинская перепись населения состоялась 5 декабря 2001 года, однако уже совсем скоро планируют провести новое исследование.

Факты ICTV рассказывают все, что известно о новой переписи населения.

Когда проведут перепись населения

Вскоре после того, как Дмитрия Дубилета назначили министром Кабинета министров, он заявил, что одним из его крупнейших проектов на должности должна стать перепись населения.

Однако сообщения о проведении переписи населения появлялись и раньше. Так, в марте 2019 года на платформе публичных закупок Prozzoro появился тендер на разработку автоматизированной системы для сбора и обработки данных переписи, что свидетельствовало о его проведении в 2020 году.

5 ноября Офис омбудсмена Украины сообщил, что Кабинет министров согласовал проведение всеукраинской переписи населения. Она должна состояться в ноябре-декабре 2020 года.

Однако в декабре 2019 года в Киеве запустили пробную перепись населения, которая проходит в два этапа. На первом жители нескольких районов столицы должны самостоятельно предоставить данные о семейном положении и месте жительства в электронном виде.

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Во время второго этапа к гражданам будут приходить переписчики, которые будут уточнять предоставленную информацию.

Сколько потратят на перепись населения

В бюджете Украины на 2020 год заложили 3,43 млрд грн на проведение переписи населения. Однако в сентябре Дубилет называл несколько иные цифры.

– Сейчас говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи – он составляет 5 млрд грн, – рассказал тогда министр Кабинета министров.

Но в конце ноября Дубилет сообщил, что нашел решение по переписи населения, которое поможет государству сэкономить около 2-3 млрд грн.

Как будут проводить перепись населения

Для того, чтобы сэкономить государственные средства, в 2020 году планируют провести так называемую электронную перепись населения.

С таким предложением Дубилет выступал еще в сентябре, и впоследствии его поддержал премьер-министр Алексей Гончарук.

– Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись с учетом онлайн-инструментов, то есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов, – рассказал Гончарук.

Финализировать идею министру Кабинета министров удалось в конце ноября, после многих встреч с министрами, директорами департаментов, социологами.

Сначала проводить перепись населения планировали старым методом, во время которого около 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти квартиры и дома украинцев.

Однако от этого решили отказаться, поскольку это достаточно дорого и в таком случае была бы очень большая погрешность, ведь около 10-20% граждан не открывают двери указанным лицам.

Информацию об украинцах будут собирать с помощью операторов мобильной связи. Они должны предоставить данные о количестве пользователей и их расположении.

– Мы уже опросили около 31 тыс. домов… Получили достаточно репрезентативную информацию, которая позволяет понять, сколько в среднем SIM-карт у каких групп населения, – сказал Дубилет.

Также будут собирать информацию из реестров пенсионеров и детей, поскольку эти группы населения имеют меньший охват мобильными телефонами. Данные о людях, которые выезжают за границу, предоставит ГМС.

Если понадобится, будут заказывать точечные социологические исследования.

Хотя такая электронная перепись населения все равно будет иметь погрешность, она должна быть меньше той, которая есть в классическом методе.

Факты ICTV также писали о том, как жители столицы могут пройти пробную перепись населения, которая началась в декабре.